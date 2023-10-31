США отправляют на Ближний Восток сотни солдат

Пентагон принял решение усилить зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, которая охватывает преимущественно Ближний Восток. Туда будут отправлены 300 американских военных, отметил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Бригадный генерал отказался называть точное место дислокации военнослужащих. Однако он уточнил, что солдаты не будут нести службу на территории Израиля.

"Я объявляю о решении разместить дополнительно 300 военнослужащих в регионе CENTCOM", — произнёс военачальник в ходе брифинга.