США отправляют на Ближний Восток сотни солдат
США отправляют 300 солдат в зону ответственности CENTCOM на Ближнем Востоке
Пентагон принял решение усилить зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, которая охватывает преимущественно Ближний Восток. Туда будут отправлены 300 американских военных, отметил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Бригадный генерал отказался называть точное место дислокации военнослужащих. Однако он уточнил, что солдаты не будут нести службу на территории Израиля.
"Я объявляю о решении разместить дополнительно 300 военнослужащих в регионе CENTCOM", — произнёс военачальник в ходе брифинга.
Такое стремление Вашингтона к влиянию на все уголки земного шара днём ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. Политик сравнил США с пауком, который оплетает мир своей паутиной и извлекает выгоду из любых вооружённых конфликтов.
Flickr / U.S. Department of Defense