В США госпитализировали высокопоставленного генерала
Командующий Корпусом морской пехоты США Эрик Смит госпитализирован
В США попал в больницу командующий Корпусом морской пехоты генерал Эрик Смит. Информация об этом опубликована на сайте корпуса.
"Вечером 29 октября командующему Корпусом морской пехоты генералу Эрику Смиту потребовалась срочная медицинская помощь, он был госпитализирован", — сообщила пресс-служба ведомства.
О состоянии здоровья генерала расскажут позднее. Причины проблем со здоровьем озвучены не были.
А ранее сообщалось, что к берегам Израиля направляются силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США. По данным представителя американского Министерства обороны, группа состоит из двух тысяч пехотинцев.
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