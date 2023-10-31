В США госпитализировали высокопоставленного генерала

В США попал в больницу командующий Корпусом морской пехоты генерал Эрик Смит. Информация об этом опубликована на сайте корпуса.

"Вечером 29 октября командующему Корпусом морской пехоты генералу Эрику Смиту потребовалась срочная медицинская помощь, он был госпитализирован", — сообщила пресс-служба ведомства.

О состоянии здоровья генерала расскажут позднее. Причины проблем со здоровьем озвучены не были.