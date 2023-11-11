Саудовская Аравия анонсировала шаги для прекращения войны в Газе

Министры иностранных дел арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, объединились в специальном совете, цель которого — добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в Эр-Рияде глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан.

"Обладающие реальным влиянием арабские и исламские страны, а также любые другие заинтересованные страны, с участием генеральных секретарей Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества уполномочены инициировать немедленные действия на международном уровне от имени всех государств – членов этих организаций, чтобы остановить войну в секторе Газа и добиться начала серьёзного и реального политического процесса для достижения прочного мира в регионе", — заявил министр.

Он рассказал, что такое решение было принято на саммите арабских и мусульманских стран по ситуации в Газе и что оно содержится в итоговой декларации этого заседания.