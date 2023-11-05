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5 ноября, 14:39

Эр-Рияд жёстко обратился к Израилю из-за угрозы сбросить ядерную бомбу на осаждённую Газу

Саудовская Аравия осудила угрозы израильского министра о ядерном ударе по Газе

Саудовская Аравия возмущена словами министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, который не исключил ядерный удар по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении МИД страны в Twitter.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осаждённый сектор Газа", говорится в тексте.

Эр-Рияд подчеркнул, что подобные угрозы говорят об экстремизме и жестокости политиков Израиля. В Саудовской Аравии обратили внимание и на то, что Элияху не был уволен, а это показывает "высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".

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В Израиле отстранили министра, который допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

Ранее сообщалось, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Позже он попытался оправдаться, что это была "метафора".

Обложка ©

Getty Images / Anadolu / Mostafa Alkharouf

Татьяна Миссуми
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