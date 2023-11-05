Эр-Рияд жёстко обратился к Израилю из-за угрозы сбросить ядерную бомбу на осаждённую Газу

Саудовская Аравия возмущена словами министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, который не исключил ядерный удар по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении МИД страны в Twitter.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осаждённый сектор Газа", — говорится в тексте.

Эр-Рияд подчеркнул, что подобные угрозы говорят об экстремизме и жестокости политиков Израиля. В Саудовской Аравии обратили внимание и на то, что Элияху не был уволен, а это показывает "высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".