ЦАХАЛ: Машины скорой помощи в Газе используются для перевозки оружия ХАМАС
Палестинское исламистское движение использует кареты скорой помощи для транспортировки оружия и боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц", — говорится в соцсети X (бывший Twitter).
При этом больницы, расположенные в секторе Газа, по данным Армии обороны Израиля, в действительности являются объектами террористической инфраструктуры. Там отметили, что это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели, по которым и наносят удары военные еврейского государства.
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Ранее Лайф рассказывал, что израильские войска окружили крупнейший больничный комплекс в Газе — "Аш-Шифа", где, как утверждается ЦАХАЛ, пытаются спрятаться радикалы ХАМАС. При этом на грани жизни и смерти в этой клинике находятся десятки младенцев. Пять пациентов уже скончались в реанимации из-за отсутствия кислорода.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD