ЦАХАЛ: Машины скорой помощи в Газе используются для перевозки оружия ХАМАС

Палестинское исламистское движение использует кареты скорой помощи для транспортировки оружия и боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц", — говорится в соцсети X (бывший Twitter).

При этом больницы, расположенные в секторе Газа, по данным Армии обороны Израиля, в действительности являются объектами террористической инфраструктуры. Там отметили, что это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели, по которым и наносят удары военные еврейского государства.