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13 ноября, 05:29

ЦАХАЛ: Машины скорой помощи в Газе используются для перевозки оружия ХАМАС

Палестинское исламистское движение использует кареты скорой помощи для транспортировки оружия и боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц", — говорится в соцсети X (бывший Twitter).

При этом больницы, расположенные в секторе Газа, по данным Армии обороны Израиля, в действительности являются объектами террористической инфраструктуры. Там отметили, что это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели, по которым и наносят удары военные еврейского государства.

Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля

Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля

Ранее Лайф рассказывал, что израильские войска окружили крупнейший больничный комплекс в Газе — "Аш-Шифа", где, как утверждается ЦАХАЛ, пытаются спрятаться радикалы ХАМАС. При этом на грани жизни и смерти в этой клинике находятся десятки младенцев. Пять пациентов уже скончались в реанимации из-за отсутствия кислорода.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Николь Вербер
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