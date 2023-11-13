Министр обороны Израиля: ХАМАС потеряло контроль над Газой

Министр обороны Израиля Йоав Галант утверждает, что ХАМАС "потеряло контроль над Газой". По его словам, бойцы палестинского движения бегут на юг сектора.

"ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству", — цитирует министра газета Haaretz .

Ранее Минздрав Палестины озвучил обновлённые данные по числу погибших с начала конфликта. Жертвами израильских обстрелов стали 11 180 мирных жителей сектора Газа. Почти половина из них — дети. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о гибели большого числа мирных жителей при атаках ЦАХАЛ. По его мнению, гражданские являются "сопутствующими потерями".