Число жертв израильских ударов в Газе превысило 11 тысяч
Минздрав Палестины: Число погибших в Газе достигло 11 180
В секторе Газа в результате израильских обстрелов погибло 11 тысяч человек с 7 октября, среди погибших — более 4000 детей, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.
По данным медицинского ведомства, число погибших от атак Израиля составило 11 180 человек. Сообщается, что среди жертв 4609 детей.
Дети — на полу, воздух — на исходе: Появились душераздирающие кадры из больницы, взятой в кольцо армией Израиля
С начала наземной фазы операции бомбардировщики ЦАХАЛ нанесли удары по почти 5000 объектов в анклаве, рассказывал Лайф ранее. Израильская сторона заявила, что будет действовать, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Также ЦАХАЛ блокировала Газу, где теперь не хватает медикаментов, продовольствия и воды. Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 младенцев могут погибнуть в больнице "Аш-Шифа". Израильские войска взяли клинику в окружение под предлогом якобы нахождения там бойцов ХАМАС. Пять пациентов уже умерли из-за отсутствия кислорода.
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