Авиация армии Израиля нанесла удары по 5000 целей в Газе с начала операции

Авиация армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по почти 5000 целей в секторе Газа с начала сухопутной части военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при поддержке и направлении со стороны сухопутных сил нанесли удары примерно по 5000 целей в секторе Газа, чтобы уничтожить угрозы в реальном времени", — сказано в публикации.