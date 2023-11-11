Авиация армии Израиля нанесла удары по 5000 целей в Газе с начала операции
Авиация армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по почти 5000 целей в секторе Газа с начала сухопутной части военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при поддержке и направлении со стороны сухопутных сил нанесли удары примерно по 5000 целей в секторе Газа, чтобы уничтожить угрозы в реальном времени", — сказано в публикации.
Уточняется, что около 3300 ударов были нанесены истребителями, 860 — боевыми вертолётами. А с помощью беспилотной авиации израильские военные нанесли более 570 атак. Как отметили в ЦАХАЛ, такие удары помогают сухопутным войскам ликвидировать угрозы и назначать цели для ударов в самые короткие сроки: минимальный срок между запросом на поддержку с воздуха и ударом составил шесть минут.
Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Количество погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля пообещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая членов движения. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о планах оставить военных в Газе после завершения операции. А 8 ноября в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС потеряло контроль над севером сектора.
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