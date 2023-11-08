Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля за севером сектора Газа

Формирования радикального палестинского движения ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Сегодня мы видели, как 50 тысяч жителей города Газа двигались с севера на юг сектора. Они уходят туда, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль в северной части сектора, а на юге есть более безопасная зона, куда поступают медикаменты, вода и продовольствие", — сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге.

По словам Хагари, лидеры ХАМАС потеряли связь со своими бойцами и обществом, также они отрезаны от других стран и в данный момент "озабочены лишь собственным выживанием". Представитель израильской армии добавил, что ЦАХАЛ продолжит преследовать и уничтожать руководство палестинской организации, где бы оно ни находилось.

Ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что страна намерена оставить военных в Газе после завершения операции. По словам Марка Регева, "важно, чтобы террористические элементы, такие как ХАМАС, не возродились".