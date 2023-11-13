Нетаньяху назвал тысячи погибших гражданских в Газе "сопутствующими потерями"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о гибели большого числа жителей сектора Газа после обстрелов ЦАХАЛ. По словам политика, удары наносятся по террористам, а вот гражданские являются лишь "непреднамеренными жертвами".

Глава правительства ближневосточного государства похвастался, что сейчас Армия обороны Израиля уничтожает гораздо меньше местного населения. Впрочем, пояснил он, во многом это обусловлено эвакуацией палестинцев из районов боевых действий.

"Мы намеренно делаем всё, что в наших силах, чтобы нацеливать [удары] на террористов, а мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда становятся так называемыми сопутствующими потерями, непреднамеренными жертвами", — оправдался Нетаньяху в интервью NBC News.

Премьер также ещё раз озвучил цели ЦАХАЛ в Газе. Израиль планирует демилитаризовать анклав, исключив возможности прихода членов ХАМАС к власти в регионе.