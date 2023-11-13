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12 ноября, 22:32

В ХАМАС заявили, что Израиль препятствует освобождению заложников

ХАМАС: Окончательная формула сделки по заложникам пока не выработана

<p>Последствия авиаударов Израиля. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD</p>

Последствия авиаударов Израиля. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Окончательное соглашение по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, всё ещё не достигнуто. Об этом сообщил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.

"На данный момент не была достигнута окончательная формула сделки в отношении заложников... Израильская сторона препятствует освобождению заложников", — заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Хамдан добавил, что освобождение задержанных является гуманитарным вопросом, однако он должен быть решён с обеих сторон, а гумпомощь должна свободно поступать к сектор Газа.

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Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС приостановило обсуждение вопроса об освобождении заложников по причине гуманитарной катастрофы в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую заблокировала израильская армия.

Лариса Сафронова
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