В ХАМАС заявили, что Израиль препятствует освобождению заложников
ХАМАС: Окончательная формула сделки по заложникам пока не выработана
Последствия авиаударов Израиля. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD
Окончательное соглашение по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, всё ещё не достигнуто. Об этом сообщил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.
"На данный момент не была достигнута окончательная формула сделки в отношении заложников... Израильская сторона препятствует освобождению заложников", — заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Хамдан добавил, что освобождение задержанных является гуманитарным вопросом, однако он должен быть решён с обеих сторон, а гумпомощь должна свободно поступать к сектор Газа.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС приостановило обсуждение вопроса об освобождении заложников по причине гуманитарной катастрофы в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую заблокировала израильская армия.