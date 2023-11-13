В ХАМАС заявили, что Израиль препятствует освобождению заложников

Окончательное соглашение по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, всё ещё не достигнуто. Об этом сообщил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.

"На данный момент не была достигнута окончательная формула сделки в отношении заложников... Израильская сторона препятствует освобождению заложников", — заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Хамдан добавил, что освобождение задержанных является гуманитарным вопросом, однако он должен быть решён с обеих сторон, а гумпомощь должна свободно поступать к сектор Газа.