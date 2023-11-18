Кабмин Израиля отказался от сделки с ХАМАС после заседания со звонками Байдену
Израиль отверг предложение ХАМАС по обмену заложников
Израиль отверг предложение палестинского движения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников. По данным Yediot Achronot, решение было принято в ходе ночного заседания военного кабинета министров, члены которого решили, что дальнейшее силовое давление на противника поможет Тель-Авиву повысить шансы на заключение сделки на своих условиях.
Так, Израиль настаивает на недопустимости разделения семей в плену и полном освобождении женщин и детей. В свою очередь Channel 12 подчёркивает, что в ходе заседания присутствующие, в том числе министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вели "жаркие споры", а последний даже выходил для звонка президенту США Джо Байдену, просив надавить на Катар — посредника переговоров — с целью увеличения числа освобождённых минимум до 70.
Как пишет Yediot Achronot, уже сегодня в Израиль для обсуждения договорённостей прибудет посланник американского лидера Бретт Макгерк.
Ранее движение ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня, там потребовали у Тель-Авива отдать 200 палестинских детей и 75 женщин. Однако израильская сторона не торопится с решением и, по мнению ХАМАС, тормозит переговоры.
Leo Correa / AP / TASS