Кабмин Израиля отказался от сделки с ХАМАС после заседания со звонками Байдену

Израиль отверг предложение палестинского движения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников. По данным Yediot Achronot, решение было принято в ходе ночного заседания военного кабинета министров, члены которого решили, что дальнейшее силовое давление на противника поможет Тель-Авиву повысить шансы на заключение сделки на своих условиях.

Так, Израиль настаивает на недопустимости разделения семей в плену и полном освобождении женщин и детей. В свою очередь Channel 12 подчёркивает, что в ходе заседания присутствующие, в том числе министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вели "жаркие споры", а последний даже выходил для звонка президенту США Джо Байдену, просив надавить на Катар — посредника переговоров — с целью увеличения числа освобождённых минимум до 70.