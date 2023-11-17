Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа на три дня
Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе договорились о трёхдневном перемирии
Палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Другие детали, в частности, с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.
Помимо временного перемирия в анклаве израильская сторона одобрила переправку туда "ограниченного количества топлива под контролем ООН".
Напомним, что обострение конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжается с 7 октября. Спустя несколько недель Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. Впоследствии глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что ЦАХАЛ не будет выполнять этот "позорный" призыв и уничтожит группировку ХАМАС.
ТАСС / AP