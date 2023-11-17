Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа на три дня

Палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Другие детали, в частности, с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.