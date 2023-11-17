Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 11:37

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа на три дня

Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе договорились о трёхдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Другие детали, в частности, с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.

Помимо временного перемирия в анклаве израильская сторона одобрила переправку туда "ограниченного количества топлива под контролем ООН".

В сектор Газа могут ввести миротворцев

В сектор Газа могут ввести миротворцев

Напомним, что обострение конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжается с 7 октября. Спустя несколько недель Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. Впоследствии глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что ЦАХАЛ не будет выполнять этот "позорный" призыв и уничтожит группировку ХАМАС.

Обложка ©

ТАСС / AP

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров