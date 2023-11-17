В сектор Газа могут ввести миротворцев

США и их европейские союзники продвигают идею ввода в сектор Газа международных миротворческих сил после окончания боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, в Штатах и ЕС признают, что эту операцию будет трудно воплотить, да и Израиль скептически отнесётся к подобному, однако даже обсуждение этой идеи способно подтолкнуть Тель-Авив к скорейшему завершению военной кампании.