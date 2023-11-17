В сектор Газа могут ввести миротворцев
Bloomberg: США и ЕС продвигают план о размещении миротворцев ООН в секторе Газа
США и их европейские союзники продвигают идею ввода в сектор Газа международных миротворческих сил после окончания боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их словам, в Штатах и ЕС признают, что эту операцию будет трудно воплотить, да и Израиль скептически отнесётся к подобному, однако даже обсуждение этой идеи способно подтолкнуть Тель-Авив к скорейшему завершению военной кампании.
Как пишет агентство, предварительное обсуждение о миротворцах в секторе Газа состоялось в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). Один из вариантов предусматривает расширение роли Органа по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), который был создан в 1949 году, чтобы содействовать выполнению соглашений о перемирии между Палестиной и Израилем после войны 1948 года. Авторы идеи предлагают взять за образец аналогичные миссии, например, на Гаити или в Сомали.
Напомним, конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается с 7 октября. Он начался после того, как еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / EPA