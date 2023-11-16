Не хватило духу: Россия уличила членов СБ ООН в трусости из-за позиции по Газе

Не у всех членов Совета Безопасности ООН хватило духу поддержать прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Таким образом диппредставитель прокомментировал отказ некоторых государств, входящих в Совет Безопасности, принять предложенную Россией поправку к резолюции Мальты с призывом к установлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, российская сторона воздержалась и пропустила мальтийскую резолюцию, которую СБ ООН принял большинством голосов, отметив, что предложенный европейцами документ крайне слаб и не соответствует ожиданиям международного сообщества.

"Мы постарались всё это хотя бы частично сохранить и внесли в резолюцию ГА поправку о гуманитарном перемирии, ведущем к прекращению боевых действий. К сожалению, не у всех наших коллег из СБ хватило духу её поддержать", — заявил дипломат.