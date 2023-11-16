Не хватило духу: Россия уличила членов СБ ООН в трусости из-за позиции по Газе
Полянский: Ряду членов СБ ООН не хватает духу поддержать прекращение огня в Газе
Не у всех членов Совета Безопасности ООН хватило духу поддержать прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Таким образом диппредставитель прокомментировал отказ некоторых государств, входящих в Совет Безопасности, принять предложенную Россией поправку к резолюции Мальты с призывом к установлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, российская сторона воздержалась и пропустила мальтийскую резолюцию, которую СБ ООН принял большинством голосов, отметив, что предложенный европейцами документ крайне слаб и не соответствует ожиданиям международного сообщества.
"Мы постарались всё это хотя бы частично сохранить и внесли в резолюцию ГА поправку о гуманитарном перемирии, ведущем к прекращению боевых действий. К сожалению, не у всех наших коллег из СБ хватило духу её поддержать", — заявил дипломат.
Напомним, 15 ноября Совбез принял проект резолюции Мальты, который содержал в себе призыв к гуманитарным паузам в секторе Газа, но не к прекращению огня. Российская сторона, в свою очередь, считает, что предложенные меры не могут стать полноценной заменой перемирию.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Сегодня СМИ узнали, что ЦАХАЛ может остановить операцию в Газе.
ТАСС / Zuma