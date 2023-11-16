Израиль может остановить операцию в Газе в ближайшее время, узнали СМИ

Израиль может взять паузу в операции в секторе Газа после того, как военные возьмут контроль над крупнейшим в анклаве медицинским центром "Аш-Шифа". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

"Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную паузу после взятия под контроль всей "Аш-Шифы", — пишет издание.