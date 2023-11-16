Израиль может остановить операцию в Газе в ближайшее время, узнали СМИ
FT: ЦАХАЛ может остановить операцию в Газе после взятия больницы "Аш-Шифа"
Израиль может взять паузу в операции в секторе Газа после того, как военные возьмут контроль над крупнейшим в анклаве медицинским центром "Аш-Шифа". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
"Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную паузу после взятия под контроль всей "Аш-Шифы", — пишет издание.
По информации журналистов, после остановки операции ЦАХАЛ намерена заняться анализом разведывательных данных, а также укреплением линий снабжения через анклав, чтобы затем приступить к операции на востоке и в центре города Газы. Тель-Авив дал понять партнёрам, что взятие больницы является некой символической вехой, отмечает FT.
Напомним, что 11 ноября израильские войска окружили больницу "Аш-Шифа", в которой, по их словам, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. В ООН не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в комплексе "Аш-Шифа" находится штаб радикальной палестинской группировки. 15 ноября армия Израиля начала штурм в больнице "Аш-Шифа". Директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут заявил, что военные ЦАХАЛ вторглись в клинику, взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов.
Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС начался 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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