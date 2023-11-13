Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 19:31

ООН не подтвердила, что в осаждённой больнице "Аш-Шифа" находится штаб ХАМАС

Организация Объединённых Наций не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в больничном комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа расположен штаб группировки ХАМАС. Сейчас известно о нахождении в медцентре лишь тысяч раненых пациентов, заявила глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа Де Доменико.

"Мы видели такую информацию о командном пункте в больнице в социальных сетях, но мы не в состоянии независимо проверить эту информацию. Несмотря на это, израильтянам неоднократно говорили, что в больнице находится около пяти тысяч пациентов", — добавила она на брифинге.

В ВОЗ потеряли связь с сотрудниками больницы в Газе на фоне боёв вокруг

В ВОЗ потеряли связь с сотрудниками больницы в Газе на фоне боёв вокруг

Напомним, несколькими днями ранее силы ЦАХАЛ взяли больничный комплекс в осаду. Израильские военные полностью отрезали учреждение от внешнего мира и препятствуют доставке туда медикаментов, еды и кислорода. Лишь 13 ноября солдаты на четыре часа приостановили огонь, чтобы эвакуировать гражданских.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Saeed Jaras

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ООН
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров