ООН не подтвердила, что в осаждённой больнице "Аш-Шифа" находится штаб ХАМАС

Организация Объединённых Наций не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в больничном комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа расположен штаб группировки ХАМАС. Сейчас известно о нахождении в медцентре лишь тысяч раненых пациентов, заявила глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа Де Доменико.

"Мы видели такую информацию о командном пункте в больнице в социальных сетях, но мы не в состоянии независимо проверить эту информацию. Несмотря на это, израильтянам неоднократно говорили, что в больнице находится около пяти тысяч пациентов", — добавила она на брифинге.