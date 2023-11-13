ЦАХАЛ прекратила огонь на 4 часа для эвакуации людей из больницы "Аш-Шифа" на юг Газы

Израильская армия (ЦАХАЛ) из гуманитарных соображений на четыре часа приостановила ведение боевых действий в палестинском Рафахе у границы с Египтом в южной части сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.

"Сегодня мы проведём тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по Москве. — Прим. Лайфа) в гуманитарных целях", — говорится в сообщении представителя израильского войска.