ЦАХАЛ прекратила огонь на 4 часа для эвакуации людей из больницы "Аш-Шифа" на юг Газы
ЦАХАЛ объявила о четырёхчасовой гуманитарной паузе в военной операции в Газе
Израильская армия (ЦАХАЛ) из гуманитарных соображений на четыре часа приостановила ведение боевых действий в палестинском Рафахе у границы с Египтом в южной части сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.
"Сегодня мы проведём тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по Москве. — Прим. Лайфа) в гуманитарных целях", — говорится в сообщении представителя израильского войска.
Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с севера Газы будет снова открыт с 09:00 до 16:00 по местному времени. Маршрут начинается у больницы "Аш-Шифа" и идёт по дороге Салах ад-Дин на юг анклава. Также ЦАХАЛ с 10:00 до 16:00 позволит беженцам покинуть палестинский лагерь Эш-Шати, находящийся, по заявлению представителя ЦАХАЛ, под контролем израильских военных.
Ранее сегодня организация Красный Полумесяц в Палестине сообщила об окружении больницы "Аль-Кудс" в Газе. В этой больнице укрываются от бомбёжек 12 тысяч беженцев и проходят лечение 400 пациентов.
ТАСС / AP