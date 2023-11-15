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15 ноября, 06:24

В Газе заявили, что армия Израиля штурмом взяла медцентр "Аш-Шифа" и атаковала пациентов

Директор больниц сектора Газа: Израильские военные вторглись в клинику "Аш-Шифа"

Военные Израиля вторглись в клинику "Аш-Шифа" и атаковали пациентов. Такое заявление сделал генеральный директор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут.

"Оккупанты [израильские войска] совершили несколько налётов на больницу "Аш-Шифа", взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов", — указал Закут в беседе с телеканалом Al-Mayadeen.

США утверждают, что штаб ХАМАС находится в больнице, взятой в кольцо армией Израиля

США утверждают, что штаб ХАМАС находится в больнице, взятой в кольцо армией Израиля

Напомним, что 11 ноября израильские войска окружили больницу "Аш-Шифа", в которой, по их словам, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. В ООН же не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в комплексе "Аш-Шифа" находится штаб радикальной палестинской группировки. 15 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что начат штурм в крупнейшей больнице "Аш-Шифа" в Газе.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Дарья Нарыкова
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