В Газе заявили, что армия Израиля штурмом взяла медцентр "Аш-Шифа" и атаковала пациентов

Военные Израиля вторглись в клинику "Аш-Шифа" и атаковали пациентов. Такое заявление сделал генеральный директор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут.

"Оккупанты [израильские войска] совершили несколько налётов на больницу "Аш-Шифа", взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов", — указал Закут в беседе с телеканалом Al-Mayadeen.