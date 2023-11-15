Израильская армия начала штурм в крупнейшей больнице в секторе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛ: Армия Израиля начала операцию в медцентре "Аш-Шифа" в Газе
Армия Израиля начала военную операцию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Данное учреждение является крупнейшим в палестинском анклаве.
"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в указанном районе больницы "Аш-Шифа", — говорится в заявлении в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Там добавили, что в состав армейских подразделений входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку в условиях, когда ХАМАС, как утверждает ЦАХАЛ, может использовать гражданских в качестве живого щита. Также израильская армия призвала противника сдаться.
Напомним, что 11 ноября израильские войска окружили "Аш-Шифа", в котором, по их словам, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ целиком отрезала медучреждение от внешнего мира. В ООН же не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в комплексе "Аш-Шифа" находится штаб радикальной палестинской группировки. Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября. Число погибших исчисляется тысячами. Израильская армия пообещала полностью уничтожить ХАМАС и заявила, что не щадит гражданских, обстреливая членов движения.
ТАСС / EPA