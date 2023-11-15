Израильская армия начала штурм в крупнейшей больнице в секторе Газа

Армия Израиля начала военную операцию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Данное учреждение является крупнейшим в палестинском анклаве.

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в указанном районе больницы "Аш-Шифа", — говорится в заявлении в телеграм-канале ЦАХАЛ.