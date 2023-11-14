США утверждают, что штаб ХАМАС находится в больнице, взятой в кольцо армией Израиля

Вооружённые силы Соединённых Штатов имеют в своём распоряжении разведывательные данные, подтверждающие то, что в больнице "Аш-Шифа", находящейся в секторе Газа, размещены командные пункты радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад"*. С соответствующим заявлением во время очередного брифинга выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас есть информация, что ХАМАС и "Исламский джихад"* используют ряд больниц в секторе Газа, в том числе больницу "Аш-Шифа", чтобы скрывать свою деятельность и укрывать заложников, у них есть туннели под этими больницами. У них есть узел связи и управления в больнице "Аш-Шифа" в Газе", — заявила представитель военного ведомства.