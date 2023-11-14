США утверждают, что штаб ХАМАС находится в больнице, взятой в кольцо армией Израиля
Пентагон: В больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа размещён командный пункт ХАМАС
Вооружённые силы Соединённых Штатов имеют в своём распоряжении разведывательные данные, подтверждающие то, что в больнице "Аш-Шифа", находящейся в секторе Газа, размещены командные пункты радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад"*. С соответствующим заявлением во время очередного брифинга выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас есть информация, что ХАМАС и "Исламский джихад"* используют ряд больниц в секторе Газа, в том числе больницу "Аш-Шифа", чтобы скрывать свою деятельность и укрывать заложников, у них есть туннели под этими больницами. У них есть узел связи и управления в больнице "Аш-Шифа" в Газе", — заявила представитель военного ведомства.
В то же время Сингх не смогла ответить на многочисленные вопросы журналистов, откуда Пентагон получил необходимые данные, учитывая, что, по заявлениям Вашингтона, американского военного присутствия в анклаве нет.
Напомним, 11 ноября стало известно о том, что израильские войска взяли в окружение крупнейший больничный комплекс в Газе — "Аш-Шифа", где, как утверждает армия еврейского государства, прячутся члены палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ полностью отрезала медучреждение от внешнего мира. В ООН, в свою очередь, не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в больничном комплексе "Аш-Шифа" в Газе расположен штаб радикальной палестинской группировки.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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