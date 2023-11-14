ЦАХАЛ организовала отправку инкубаторов недоношенным детям в больнице "Аш-Шифа"
Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей палестинскому медцентру "Аш-Шифа". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.
"После предложения гуманитарной помощи гендиректору больницы "Аш-Шифа" армия запустила гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа", — информировало ведомство.
Там подчеркнули, что израильские военные исполняют свои обязанности в отношении гражданских лиц и чётко разделяют их и террористов ХАМАС.
Вчера, 13 ноября, ЦАХАЛ объявила о четырёхчасовой гуманитарной паузе в военной операции в Газе. Был открыт гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с севера Газы. Маршрут начинался у больницы "Аш-Шифа" и шёл по дороге Салах ад-Дин на юг анклава.
AP / TASS / Hatem Moussa