ЦАХАЛ организовала отправку инкубаторов недоношенным детям в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей палестинскому медцентру "Аш-Шифа". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"После предложения гуманитарной помощи гендиректору больницы "Аш-Шифа" армия запустила гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа", — информировало ведомство.

Там подчеркнули, что израильские военные исполняют свои обязанности в отношении гражданских лиц и чётко разделяют их и террористов ХАМАС.