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14 ноября, 04:50

ЦАХАЛ организовала отправку инкубаторов недоношенным детям в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей палестинскому медцентру "Аш-Шифа". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"После предложения гуманитарной помощи гендиректору больницы "Аш-Шифа" армия запустила гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа", — информировало ведомство.

Там подчеркнули, что израильские военные исполняют свои обязанности в отношении гражданских лиц и чётко разделяют их и террористов ХАМАС.

ООН не подтвердила, что в осаждённой больнице "Аш-Шифа" находится штаб ХАМАС

ООН не подтвердила, что в осаждённой больнице "Аш-Шифа" находится штаб ХАМАС

Вчера, 13 ноября, ЦАХАЛ объявила о четырёхчасовой гуманитарной паузе в военной операции в Газе. Был открыт гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с севера Газы. Маршрут начинался у больницы "Аш-Шифа" и шёл по дороге Салах ад-Дин на юг анклава.

Обложка ©

AP / TASS / Hatem Moussa

Лариса Сафронова
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