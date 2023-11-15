Появилось видео, как израильские военные взрывают здание парламента в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвала здание парламента в городе Газа, где ранее на трибуне военные еврейского государства сделали коллективное фото. Об этом сообщила газета Haaretz.

"Силы Армии обороны Израиля взорвали здание, которое служило парламентом Газы. Здание уже много лет не используется", — сказано в материале издания.

Ранее Лайф писал, что израильские военные захватили парламент в Газе и сделали коллективное фото на его трибуне. В здании законодательного совета с 2007 года заседали исключительно члены ХАМАС. Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС также потеряло контроль над Газой. Он отметил, что бойцы палестинского движения бегут на юг анклава.