СБ ООН не принял поправку России к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией поправку к резолюции Мальты с призывом к установлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что Россия в своей инициативе предлагала добавить в оперативную часть резолюции Мальты по Газе параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.

По словам российского дипломата, это остаётся императивом. Он отметил, что под огнём невозможно эвакуировать людей и расчищать завалы, потому очевидно, что любые гуманитарные шаги, направленные на помощь населению Газы, требуют прекращения всех боевых действий. В итоге за поправку проголосовало пять стран, девять воздержались, а представители Соединённых Штатов выступили против.

Несмотря на это, Совбез принял проект резолюции Мальты, который содержал в себе призыв к гуманитарным паузам, но не к прекращению огня. Российская сторона, в свою очередь, считает, что предложенные меры не могут стать полноценной заменой перемирию, подчеркнул Небензя.