СБ ООН не принял поправку России к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа
Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией поправку к резолюции Мальты с призывом к установлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что Россия в своей инициативе предлагала добавить в оперативную часть резолюции Мальты по Газе параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.
По словам российского дипломата, это остаётся императивом. Он отметил, что под огнём невозможно эвакуировать людей и расчищать завалы, потому очевидно, что любые гуманитарные шаги, направленные на помощь населению Газы, требуют прекращения всех боевых действий. В итоге за поправку проголосовало пять стран, девять воздержались, а представители Соединённых Штатов выступили против.
Несмотря на это, Совбез принял проект резолюции Мальты, который содержал в себе призыв к гуманитарным паузам, но не к прекращению огня. Российская сторона, в свою очередь, считает, что предложенные меры не могут стать полноценной заменой перемирию, подчеркнул Небензя.
"Приоритетом остаётся принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнётся уже в ближайшее время", — заключил дипломат.
Напомним, в конце октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. Впоследствии глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что ЦАХАЛ не будет выполнять этот "позорный" призыв и уничтожит группировку ХАМАС.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
t.me / Постпредство России при ООН