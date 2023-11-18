Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 19:57

Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам

Распространяемая в СМИ информация о якобы договорённости Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению пленников не является достоверной. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу прояснить: к настоящему моменту договорённости нет", — отметил глава кабмина, пообещав оповещать о продвижениях в этом вопросе.

Кабмин Израиля отказался от сделки с ХАМАС после заседания со звонками Байдену

Кабмин Израиля отказался от сделки с ХАМАС после заседания со звонками Байдену

Днём ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху решительно отверг сделку по освобождению 70 узников в обмен на пятидневное перемирие. Вызволению пленников препятствует израильская сторона, подчёркивали в ХАМАС. Также палестинское движение жаловалось на потерю связи с группами, ответственными за сохранность заложников.

Обложка ©

Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров