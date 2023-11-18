Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам
Распространяемая в СМИ информация о якобы договорённости Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению пленников не является достоверной. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу прояснить: к настоящему моменту договорённости нет", — отметил глава кабмина, пообещав оповещать о продвижениях в этом вопросе.
Днём ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху решительно отверг сделку по освобождению 70 узников в обмен на пятидневное перемирие. Вызволению пленников препятствует израильская сторона, подчёркивали в ХАМАС. Также палестинское движение жаловалось на потерю связи с группами, ответственными за сохранность заложников.
Flickr / Prime Minister of Israel