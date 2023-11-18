Нетаньяху отверг согласованную США сделку по заложникам

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался объявлять пятидневное перемирие в секторе Газа ради освобождения более 70 пленников, которых продолжает удерживать в неволе палестинская группировка ХАМАС. Такая информация оказалась в распоряжении американского журналиста Сеймура Херша.

По данным источников лауреата Пулитцеровской премии, договорённости по вызволению узников с членами радикального движения достигли Соединённые Штаты. Впрочем, глава израильского кабмина даже не рассмотрел такое предложение.