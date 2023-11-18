Нетаньяху отверг согласованную США сделку по заложникам
Херш: Нетаньяху отверг согласованную США сделку по вызволению 71 заложника
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался объявлять пятидневное перемирие в секторе Газа ради освобождения более 70 пленников, которых продолжает удерживать в неволе палестинская группировка ХАМАС. Такая информация оказалась в распоряжении американского журналиста Сеймура Херша.
По данным источников лауреата Пулитцеровской премии, договорённости по вызволению узников с членами радикального движения достигли Соединённые Штаты. Впрочем, глава израильского кабмина даже не рассмотрел такое предложение.
"Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счёт было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", — написал Херш в своём блоге.
А несколькими днями ранее суннитская группировка и вовсе пообещала освободить 100 заложников. Для этого ЦАХАЛ должна прекратить огонь, заявили в ХАМАС. Впрочем, израильская сторона опровергла информацию о каких-либо переговорах с членами палестинского движения. При этом накануне СМИ сообщили о том, что палестинское движение ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Другие детали, в частности с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны.
Конфликт между Израилем и ХАМАС серьёзно обострился 7 октября. В тот день еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
Flickr / Prime Minister of Israel