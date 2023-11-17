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ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников, заявили в Израиле

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ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников, заявили в Израиле

Посол Израиля Бен Цви: ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников

17 ноября, 10:22

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС не ведёт переговоры с Тель-Авивом по поводу освобождения израильских заложников. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников. — прим. Лайфа), ХАМАС прекратило это по своей инициативе", подчеркнул дипломат.

По его словам, израильская сторона до сих пор надеется добиться освобождения всех заложников. Однако, как отметил Бен Цви, ХАМАС так и не передало список удерживаемых в плену израильтян и информацию об их состоянии. "Что там происходит, мы не знаем", — резюмировал он.

ХАМАС остановило переговоры о заложниках из-за осады больницы "Аш-Шифа"

ХАМАС остановило переговоры о заложниках из-за осады больницы "Аш-Шифа"

Ранее ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Также представители палестинского движения требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин. Однако Тель-Авив пока не определился с решением по этому вопросу. По мнению ХАМАС, именно Израиль тормозит переговоры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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