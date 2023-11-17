ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников, заявили в Израиле Посол Израиля Бен Цви: ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников 17 ноября, 10:22 ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС не ведёт переговоры с Тель-Авивом по поводу освобождения израильских заложников. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников. — прим. Лайфа), ХАМАС прекратило это по своей инициативе", — подчеркнул дипломат.

По его словам, израильская сторона до сих пор надеется добиться освобождения всех заложников. Однако, как отметил Бен Цви, ХАМАС так и не передало список удерживаемых в плену израильтян и информацию об их состоянии. "Что там происходит, мы не знаем", — резюмировал он.

Ранее ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Также представители палестинского движения требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин. Однако Тель-Авив пока не определился с решением по этому вопросу. По мнению ХАМАС, именно Израиль тормозит переговоры.

Авторы Татьяна Миссуми