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21 ноября, 04:54

Лидер ХАМАС Хания заявил о приближающемся перемирии с Израилем

Глава политбюро радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что в вопросе перемирия с Тель-Авивом наблюдается прогресс. Об этом говорится в телеграм-канале движения, которое передало свой ответ Катару и другим посредникам по этому вопросу.

"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", — заявил Хания.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, объединились в специальном совете, цель которого — добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Такое решение было принято на саммите арабских и мусульманских стран по ситуации в Газе.

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Противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Так, в ЦАХАЛ пообещали полностью уничтожить ХАМАС и признали, что не щадят гражданских, обстреливая членов движения.

Обложка ©

Глава политбюро радикального движения ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © Getty Images / ATPImages

Алексей Соловьёв
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