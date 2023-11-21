Лидер ХАМАС Хания заявил о приближающемся перемирии с Израилем

Глава политбюро радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что в вопросе перемирия с Тель-Авивом наблюдается прогресс. Об этом говорится в телеграм-канале движения, которое передало свой ответ Катару и другим посредникам по этому вопросу.

"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", — заявил Хания.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Турцию, Индонезию, Нигерию и Палестину, объединились в специальном совете, цель которого — добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Такое решение было принято на саммите арабских и мусульманских стран по ситуации в Газе.