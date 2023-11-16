"Грабёж средь бела дня": Сербия и Венгрия возмутились решением Болгарии ввести налог на газ из РФ

Болгария ввела налог на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим СПГ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в газовой отрасли.

По словам собеседника информагентства, если посчитать дополнительный налог на российский газ, то получается примерно 100 долларов надбавки за каждую тысячу кубометров. В настоящее время стоимость трубопроводного голубого топлива составляет около 400 долларов за тысячу кубометров, а после введения таких мер болгарскими властями увеличится на 25%.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ещё непонятно, кому София выставит требование платить эту наценку, так как сама Болгария напрямую российский газ не покупает после отказа "Булгаргаза" перейти на новый порядок оплаты, а проходящий через её территорию по "Турецкому потоку" газ уходит транзитом в Сербию и Венгрию. В то же время, по словам инсайдера, Белград и Будапешт назвали действия болгарских властей грабежом средь бела дня и отказались платить эту надбавку.

"Если посмотреть на разницу в цене между СПГ и российским газом, то получается как раз порядка 30%, СПГ сейчас на 30% дороже в среднем, и они повышают цены на российский трубопроводный газ для потребителей, чтобы он был на уровне СПГ", — заявил источник, подчеркнув, что София этого и не скрывает.