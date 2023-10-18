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18 октября, 07:25

Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай уже в скором времени выйдут на уровень экспорта в Западную Европу. Об этом сообщил глава российской транснациональной энергетической компании Алексей Миллер.

Алексей Миллер сообщил о поставках газа в Китай. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

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К слову, в январе этого года Россия заняла первое место по поставкам природного газа и нефти в Китай. Так, общие поставки топлива из нашей страны (по газопроводу и в сжиженном виде) составили 2,7 млрд куб. м. При этом за январь и февраль этого года Подбнебесная импортировала из РФ 15,67 млн тонн чёрного золота — рост за год составил 24%.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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