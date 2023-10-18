Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай уже в скором времени выйдут на уровень экспорта в Западную Европу. Об этом сообщил глава российской транснациональной энергетической компании Алексей Миллер.

Алексей Миллер сообщил о поставках газа в Китай. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.