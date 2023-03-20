Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай

В январе этого года Россия заняла первое место по поставкам природного газа в Китай. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Общие поставки топлива из РФ (по газопроводу и в сжиженном виде) составили 2,7 млрд куб. м. На втором, третьем и четвёртом местах соответственно Туркменистан, Катар (по 2,2 млрд куб. м) и Австралия (1,9 млрд куб. м).

Также Россия заняла первое место по поставкам нефти в Поднебесную. За январь и февраль 2023 года Китай импортировал из РФ 15,67 млн тонн топлива (рост за год +24%). Стоимость купленного чёрного золота в годовом исчислении выросла примерно на 9,2% — до $8,46 млрд. На втором месте идёт Саудовская Аравия (13,92 млн тонн за $8,5 млрд), на третьем и четвёртом — Ирак (9,62 млн тонн за $5,53 млрд) и ОАЭ (6,58 млн тонн за $4,25 млрд) соответственно.