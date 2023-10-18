Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа из России

На рынке энергоносителей Европы "происходят странные вещи". Об этом заявил в ходе саммита "Один пояс — один путь" в Китае президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос о введении Болгарией акциза на транзит российского газа.

"Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — цитирует его агентство Танюг.

Глава государства добавил, что запасов дизеля в стране хватит на 65 дней, а нефти — на 73 дня. Кроме того, в хранилищах Сербии и Венгрии накоплено около 700 миллионов кубометров газа. Вучич отметил, что остановка поставок голубого топлива станет "проблемой", однако страна подготовлена лучше других.

Напомним, 14 октября Болгария ввела акциз в размере 20 левов (десять евро) за каждый мегаватт-час транзита российского газа, что примерно вдвое больше обычно взимаемой платы. А вчера министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали подписали совместную декларацию, в которой назвали решение Софии угрожающим энергоснабжению двух стран.