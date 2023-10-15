Турция назвала злонамеренной ложью слухи о долге перед Россией за газ в $27,5 млрд
Турция опровергла сообщения СМИ о долге перед Россией за газ в $27,5 млрд
Трансанатолийский газопровод (TANAP), Турция. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Ahmet Okatali
Турецкая государственная компания Botas обвинила СМИ во лжи о долге перед Россией за поставки газа в $27,5 млрд. Там подчеркнули, что эти утверждения являются "необоснованными обвинениями".
В холдинге сочли необходимым донести корректную информацию до общественности в связи с появившимися в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованными и беспочвенными заявлениями о том, что газовый долг Турции перед Россией якобы достиг $27,5 млрд и что ведутся переговоры о реструктуризации этой суммы.
"Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что Botas, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики", — сказано в заявлении компании.
Там призвали турецкое общество не полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются "преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели". Одной из них компания считает попытку нанести ей урон на национальной и международной арене и снизить ценность её бренда.
А ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, что переговоры Москвы и Анкары по созданию газового хаба в республике могут завершиться в скором времени. Сам Эрдоган отмечал, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового распределительного центра идёт полным ходом.