Турция назвала злонамеренной ложью слухи о долге перед Россией за газ в $27,5 млрд

Турецкая государственная компания Botas обвинила СМИ во лжи о долге перед Россией за поставки газа в $27,5 млрд. Там подчеркнули, что эти утверждения являются "необоснованными обвинениями".

В холдинге сочли необходимым донести корректную информацию до общественности в связи с появившимися в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованными и беспочвенными заявлениями о том, что газовый долг Турции перед Россией якобы достиг $27,5 млрд и что ведутся переговоры о реструктуризации этой суммы.

"Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что Botas, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики", — сказано в заявлении компании.