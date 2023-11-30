Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в Скопье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял своё место в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видеозаписью со встречи в Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сергей Лавров в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видео © t.me / Мария Захарова
На кадрах видно, что Сергея Лаврова посадили за стол рядом с представителями Румынии и Сан-Марино.
Напомним, с призывом пригласить Лаврова на заседание ОБСЕ выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Северная Македония объявила об открытии воздушного пространства для российской делегации. Позже об открытии коридора заявила и Болгария. МИД страны объяснил это решение важностью саммита ОБСЕ, но позже борт не пустили в воздушное пространство страны из-за нахождения там Захаровой. В итоге Лавров долетел до Скопье через Грецию. Захарова прокомментировала запрет Болгарии, назвав его "глупостью русофобов". В Кремле отметили, что на заседании Лаврова ждёт насыщенный график.
Сергей Фадеичев / ТАСС