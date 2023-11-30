Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 09:48

Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в Скопье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял своё место в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видеозаписью со встречи в Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видео © t.me / Мария Захарова

На кадрах видно, что Сергея Лаврова посадили за стол рядом с представителями Румынии и Сан-Марино.

Кремль дал жёсткий совет Болгарии после недопуска самолёта Лаврова из-за Захаровой

Кремль дал жёсткий совет Болгарии после недопуска самолёта Лаврова из-за Захаровой

Напомним, с призывом пригласить Лаврова на заседание ОБСЕ выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Северная Македония объявила об открытии воздушного пространства для российской делегации. Позже об открытии коридора заявила и Болгария. МИД страны объяснил это решение важностью саммита ОБСЕ, но позже борт не пустили в воздушное пространство страны из-за нахождения там Захаровой. В итоге Лавров долетел до Скопье через Грецию. Захарова прокомментировала запрет Болгарии, назвав его "глупостью русофобов". В Кремле отметили, что на заседании Лаврова ждёт насыщенный график.

Обложка ©

Сергей Фадеичев / ТАСС

Ян Поланин
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • обсе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров