Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в Скопье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял своё место в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видеозаписью со встречи в Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров в зале заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. Видео © t.me / Мария Захарова

На кадрах видно, что Сергея Лаврова посадили за стол рядом с представителями Румынии и Сан-Марино.