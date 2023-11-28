Власти Болгарии объяснили решение открыть небо для самолёта Лаврова
МИД Болгарии: Открытие неба для борта Лаврова связано с важностью саммита ОБСЕ
Власти Болгарии открыли воздушное пространство страны для пролёта российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на саммит ОБСЕ в Северную Македонию, так как данная встреча очень важна. Об этом заявила глава болгарского МИД Мария Габриэль.
"Принято решение открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ", — сказала Габриэль на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) стран НАТО в Брюсселе.
СМИД ОБСЕ соберётся в Скопье 29 ноября – 1 декабря. Ранее Северная Македония сообщила, что откроет воздушное пространство для делегации РФ. С призывом пригласить российского министра на заседание 19 ноября выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic