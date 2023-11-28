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28 ноября, 13:15

Власти Болгарии объяснили решение открыть небо для самолёта Лаврова

МИД Болгарии: Открытие неба для борта Лаврова связано с важностью саммита ОБСЕ

Власти Болгарии открыли воздушное пространство страны для пролёта российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на саммит ОБСЕ в Северную Македонию, так как данная встреча очень важна. Об этом заявила глава болгарского МИД Мария Габриэль.

"Принято решение открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ", — сказала Габриэль на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) стран НАТО в Брюсселе.

СМИД ОБСЕ соберётся в Скопье 29 ноября – 1 декабря. Ранее Северная Македония сообщила, что откроет воздушное пространство для делегации РФ. С призывом пригласить российского министра на заседание 19 ноября выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

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Напомним, что в прошлом году Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Обложка ©

ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic

Никита Никонов
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