"10 раз подумаем": Лавров оценил возможность восстановления отношений с "трезвой" Европой

Российская сторона "десять раз подумает", если Европа вдруг "протрезвеет" и предложит наладить отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда протрезвление придёт и если оно придёт, <…> мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надёжны и договороспособны", — сказал министр, выступая на "Примаковских чтениях".

Как подчеркнул Лавров, европейцы "очень и очень сильно", но ещё неокончательно подорвали свою репутацию и договороспособность.