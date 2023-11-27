"10 раз подумаем": Лавров оценил возможность восстановления отношений с "трезвой" Европой
Лавров: Россия "десять раз подумает", если Европа предложит наладить отношения
Российская сторона "десять раз подумает", если Европа вдруг "протрезвеет" и предложит наладить отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда протрезвление придёт и если оно придёт, <…> мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надёжны и договороспособны", — сказал министр, выступая на "Примаковских чтениях".
Как подчеркнул Лавров, европейцы "очень и очень сильно", но ещё неокончательно подорвали свою репутацию и договороспособность.
Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях", заявил, что ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО". Вместе с тем он обратил внимание на "полыхающий" Ближний Восток. По словам Ушакова, там ситуация обострилась из-за деструктивной политики США, а также их стремления единолично развязать "палестинский узел".
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