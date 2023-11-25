Жители Евросоюза начинают понимать, что являются инструментом США в борьбе против БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и эск-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, этим можно объяснить рост в ЕС популярности "пророссийских нарративов".

"Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).