Начали понимать: На Западе объяснили рост популярности "пророссийских нарративов" в Европе
Бизнесмен Дотком: В ЕС начали понимать, что стали инструментом США против БРИКС
Жители Евросоюза начинают понимать, что являются инструментом США в борьбе против БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и эск-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, этим можно объяснить рост в ЕС популярности "пророссийских нарративов".
"Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).
Тем временем проукраинская акция в Хельсинки пошла не по плану. Там активисты выставили подбитый российский танк Т-72, однако его сразу забросали цветами и георгиевскими ленточками. Организаторы признаются, что убирают их по несколько раз в день.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ