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25 ноября, 11:33

Начали понимать: На Западе объяснили рост популярности "пророссийских нарративов" в Европе

Бизнесмен Дотком: В ЕС начали понимать, что стали инструментом США против БРИКС

Жители Евросоюза начинают понимать, что являются инструментом США в борьбе против БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и эск-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, этим можно объяснить рост в ЕС популярности "пророссийских нарративов".

"Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

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Тем временем проукраинская акция в Хельсинки пошла не по плану. Там активисты выставили подбитый российский танк Т-72, однако его сразу забросали цветами и георгиевскими ленточками. Организаторы признаются, что убирают их по несколько раз в день.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Матвей Константинов
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