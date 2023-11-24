Российский танк выставили в Хельсинки в качестве "трофея", а он стал местом паломничества патриотов
SST: В Хельсинки россияне приносят цветы к российскому танку Т-72
Живущие в Хельсинки россияне массово несут цветы и георгиевские ленточки к установленному проукраинскими активистами подбитому российскому Т-72. Об этом рассказал агентству STT Каспер Канносто, председатель организации – организатора акции Your Finnish Friends ry. По его словам, дуло боевой машины приходится очищать по множеству раз за день.
Российский Т-72, установленный в Хельсинки. Фото © X (ранее Twitter) / -- GEROMAN -- time will tell --
"За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз — в зависимости от того, как часто волонтёр успевает убирать", — отметил он.
Активист добавил, что наши соотечественники приносят цветы и ленточки, когда у танка никого нет. А в минувший вторник четверо молодых россиян спели рядом с машиной гимн Российской Федерации, однако были вынуждены уйти под угрозами расправы.
Танк, о котором идёт речь, был привезён в Хельсинки из Эстонии при содействии городских властей. С 18 ноября он находится на площади у парламента страны. К слову, в Европе такие акции проходят регулярно, причём всегда российские танки засыпают цветами, георгиевскими ленточками и заставляют свечами.
Например, в феврале такую акцию организовали в Берлине — прямо напротив Посольства России. Однако местные жители сорвали с техники флаг Украины и начали массово забрасывать её цветами, из-за чего спустя непродолжительное время там скопились тысячи роз. После этого в германской столице прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров, а организаторы скандальной акции в поддержку Незалежной и вовсе попали на крупную сумму.
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