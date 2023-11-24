Живущие в Хельсинки россияне массово несут цветы и георгиевские ленточки к установленному проукраинскими активистами подбитому российскому Т-72. Об этом рассказал агентству STT Каспер Канносто, председатель организации – организатора акции Your Finnish Friends ry. По его словам, дуло боевой машины приходится очищать по множеству раз за день.

Российский Т-72, установленный в Хельсинки. Фото © X (ранее Twitter) / -- GEROMAN -- time will tell --

"За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз — в зависимости от того, как часто волонтёр успевает убирать", — отметил он.

Активист добавил, что наши соотечественники приносят цветы и ленточки, когда у танка никого нет. А в минувший вторник четверо молодых россиян спели рядом с машиной гимн Российской Федерации, однако были вынуждены уйти под угрозами расправы.