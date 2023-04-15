КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 16:49

Карма настигла организаторов акции в Берлине с осыпанным розами российским танком

В Берлине потребовали от организаторов акции с российским танком более €800

<p>Российский танк в центре Берлина, утопающий в цветах. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/theLemniscat/status/1629524890909827072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">theLemniscat</a></p>

Российский танк в центре Берлина, утопающий в цветах. Видео © Twitter / theLemniscat

Администрация округа Митте выставила счёт €806,20 организаторам акции с "подбитым российским танком" за пользование местом у посольства РФ в Берлине. Об этом узнала газета B.Z.

Кураторы городского музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель получили от властей уведомление о необходимости уплатить пошлину за четыре дня использования 43,08 кв. м территории на улице Унтер ден Линден, которые там простоял танк. На погашение им даётся неделя.

"Я просмотрел пошлину, о которой говорилось на странице четыре разрешения [на установку танка]. В тот момент спор с властями округа уже разросся до тысячи страниц", — объяснил изданию Ленце. По его словам, перформанс называли "художественной акцией", а если бы они его зарегистрировали как демонстрацию или митинг, то использование улицы было бы бесплатным, но власти получили бы тогда право перенести её в другое место.

Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

Напомним, акция с установкой российского танка у Посольства РФ в Берлине пошла не по плану активистов. Местные жители засыпали боевую технику цветами — принесли несколько тысяч роз, а также сорвали с танка флаг Незалежной. В Посольстве РФ поблагодарили немцев за такой жест, отметив, что многие из них выступают против "эскалации путём накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой". После этого в Берлине даже прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров по Украине.

Андрей Бражников
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