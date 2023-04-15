Карма настигла организаторов акции в Берлине с осыпанным розами российским танком

Администрация округа Митте выставила счёт €806,20 организаторам акции с "подбитым российским танком" за пользование местом у посольства РФ в Берлине. Об этом узнала газета B.Z.

Кураторы городского музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель получили от властей уведомление о необходимости уплатить пошлину за четыре дня использования 43,08 кв. м территории на улице Унтер ден Линден, которые там простоял танк. На погашение им даётся неделя.

"Я просмотрел пошлину, о которой говорилось на странице четыре разрешения [на установку танка]. В тот момент спор с властями округа уже разросся до тысячи страниц", — объяснил изданию Ленце. По его словам, перформанс называли "художественной акцией", а если бы они его зарегистрировали как демонстрацию или митинг, то использование улицы было бы бесплатным, но власти получили бы тогда право перенести её в другое место.