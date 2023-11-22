"Пекка, ты слышал?": Медведев анекдотом про русский танк высмеял власти Финляндии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсети X (Twitter) анекдот о российском танке у Парламента Финляндии. Этим постом он высмеял Хельсинки на фоне осложнения ситуации на границе двух стран. Публикацию сопровождает фото, на котором изображены герои анекдота — двое полных мужчин, финны Пекка и Матти.

Медведев опубликовал анекдот про танк в Финляндии на фоне ситуации на границе. Фото © X (Twitter) / Dmitry Medvedev

"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле Парламента, чтобы унизить россиян", — начал диалог Матти.

"Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — ответил ему Пекка.