"Пекка, ты слышал?": Медведев анекдотом про русский танк высмеял власти Финляндии
Медведев опубликовал анекдот про танк в Финляндии на фоне ситуации на границе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсети X (Twitter) анекдот о российском танке у Парламента Финляндии. Этим постом он высмеял Хельсинки на фоне осложнения ситуации на границе двух стран. Публикацию сопровождает фото, на котором изображены герои анекдота — двое полных мужчин, финны Пекка и Матти.
Медведев опубликовал анекдот про танк в Финляндии на фоне ситуации на границе. Фото © X (Twitter) / Dmitry Medvedev
"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле Парламента, чтобы унизить россиян", — начал диалог Матти.
"Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — ответил ему Пекка.
Напомним, ранее Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожжённым танком. 18 ноября в Хельсинки проукраинские организации при содействии финских властей привезли к Парламенту страны сожжённый Т-72. В посольстве подчеркнули, что это кощунственная демонстрация, которая разжигает ненависть к России, и рассказали, что жители финской столицы, возмущённые этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат.
Также Лайф писал, что Финляндия до конца зимы закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. СМИ сообщили, что финские власти намерены полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Но уже во вторник, 21 ноября, в Сети появилась информация о том, что вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен неожиданно отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на российской границе.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина