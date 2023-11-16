Финляндия до марта закроет четыре КПП на границе с Россией
Премьер Орпо: Финляндия с 18 ноября закроет четыре КПП на границе с Россией
Финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Пункты не будут работать до конца февраля следующего года, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе. Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу", — сказал он журналистам.
Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии.
Накануне финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что власти страны планируют закрыть пограничные переходы на границе с РФ для "обеспечения нацбезопасности". По данным погранслужбы Финляндии, ситуация там якобы изменилась с начала ноября из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока. Утверждается, что граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран стали массово прибывать в Финляндию и просить там убежище.
ТАСС / EPA / RONI REKOMAA