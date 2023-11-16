Финляндия до марта закроет четыре КПП на границе с Россией

Финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Пункты не будут работать до конца февраля следующего года, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе. Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу", — сказал он журналистам.

Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии.