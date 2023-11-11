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11 ноября, 17:46

Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию

На юго-востоке Финляндии КПП запретили въезд на велосипедах из России

Крупнейшие пропускные пункты, находящиеся в юго-восточной Финляндии, с 9 ноября запретили въезд на велосипедах из России, рассказал дежурный сотрудник пограничной охраны КПП Ваалимаа.

"Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии", — рассказал собеседник РИА "Новости", отвечая на вопрос о возможном пересечении границы на велосипеде.

Однако он не смог ответить, почему был введён новый запрет и затронет ли он пункты пропуска в других регионах Финляндии.

По рассказам очевидцев, российские пограничники предупреждают о нововведении, на что также указывают дорожные знаки. Они подтвердили, что на финских КПП велосипедистов разворачивают в РФ.

В Финляндии у границы с Россией разорился спа-центр

В Финляндии у границы с Россией разорился спа-центр

Ранее Лайф сообщал, что Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с землевладельцами для строительства фортификационных сооружений у границы с Россией. Согласно договору, военные вправе в любой момент начать работы, сообщив об этом собственникам земли за 24 часа и единовременно выплатив им 750 евро.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Александра Мышляева
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