Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию

Крупнейшие пропускные пункты, находящиеся в юго-восточной Финляндии, с 9 ноября запретили въезд на велосипедах из России, рассказал дежурный сотрудник пограничной охраны КПП Ваалимаа.

"Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии", — рассказал собеседник РИА "Новости", отвечая на вопрос о возможном пересечении границы на велосипеде.

Однако он не смог ответить, почему был введён новый запрет и затронет ли он пункты пропуска в других регионах Финляндии.

По рассказам очевидцев, российские пограничники предупреждают о нововведении, на что также указывают дорожные знаки. Они подтвердили, что на финских КПП велосипедистов разворачивают в РФ.