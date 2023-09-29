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29 сентября, 10:02

Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

HS: Финские военные заключают секретные договоры с землевладельцами у границы РФ

Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с землевладельцами для строительства фортификационных сооружений у границы с Россией. Как пишет издание Helsingin Sanomat, такие договоры рассчитаны на 20 лет.

"За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории", — говорится в материале.

Согласно договору, военные вправе в любой момент начать работы, сообщив об этом собственникам земли за 24 часа и единовременно выплатив им 750 евро.

В Финляндии продают бывший военный остров у границы с Россией

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Ранее Лайф сообщал, что Финляндия установила первый участок забора на границе с Россией, который больше похож на садовое ограждение. После насмешек в соцсетях финская погранслужба опубликовала новый снимок забора, уже с колючей проволокой. Его высота превышает человеческий рост почти в два раза.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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