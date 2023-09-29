Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с землевладельцами для строительства фортификационных сооружений у границы с Россией. Как пишет издание Helsingin Sanomat, такие договоры рассчитаны на 20 лет.

"За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории", — говорится в материале.

Согласно договору, военные вправе в любой момент начать работы, сообщив об этом собственникам земли за 24 часа и единовременно выплатив им 750 евро.