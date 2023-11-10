В Финляндии у границы с Россией разорился спа-центр

Финская база отдыха со спа-центром Pajarinhovi (Паяринхови) объявила о банкротстве из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщает местное издание IltaSanomat.

По информации его источника, посещаемость комплекса, который находится в 50 километрах от границы с РФ, резко снизилась после того, как власти Финляндии ограничили въезд для россиян. В итоге семейный центр отдыха накопил долгов на сумму 1,3 миллиона евро (около 120 миллионов рублей). В связи с этим владельцы подали заявление о банкротстве в районный суд Северной Карелии.

"Ситуация в мире такова, какова она есть. Другого выбора не было", — прокомментировал директор комплекса Келле Кескимяки, отметив, что пандемия коронавируса и рост цен на электроэнергию также повлияли на банкротство компании.