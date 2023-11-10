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10 ноября, 11:14

В Финляндии у границы с Россией разорился спа-центр

Финская база отдыха со спа-центром обанкротилась из-за отсутствия россиян

<p>Финский гостиничный комплекс Паяринхови. Обложка © <a href="https://pajarinhovi.fi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pajarinhovi.fi</a></p>

Финский гостиничный комплекс Паяринхови. Обложка © Pajarinhovi.fi

Финская база отдыха со спа-центром Pajarinhovi (Паяринхови) объявила о банкротстве из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщает местное издание IltaSanomat.

По информации его источника, посещаемость комплекса, который находится в 50 километрах от границы с РФ, резко снизилась после того, как власти Финляндии ограничили въезд для россиян. В итоге семейный центр отдыха накопил долгов на сумму 1,3 миллиона евро (около 120 миллионов рублей). В связи с этим владельцы подали заявление о банкротстве в районный суд Северной Карелии.

"Ситуация в мире такова, какова она есть. Другого выбора не было", — прокомментировал директор комплекса Келле Кескимяки, отметив, что пандемия коронавируса и рост цен на электроэнергию также повлияли на банкротство компании.

Финны посмеялись над забором из проволоки на границе с Россией

Финны посмеялись над забором из проволоки на границе с Россией

Ранее сообщалось, что Силы обороны Финляндии заключают секретные соглашения с землевладельцами для строительства фортификационных сооружений у границы с РФ. Согласно договору, военные вправе в любой момент начать работы, сообщив об этом собственникам земли за 24 часа и единовременно выплатив им 750 евро.

Наталья Исакова
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