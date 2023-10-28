Финны посмеялись над забором из проволоки на границе с Россией

Финляндия возвела три метра ограждения на границе с Россией, который сразу же после открытия жители страны подняли на смех: люди сочли забор с колючей проволокой несерьёзным и хрупким, пишет местный портал MTV Uutiset.

Несколько дней назад были официально открыты первые три километра восточного пограничного заграждения, после чего жители страны подвергли его шквалу критики. Например, они сочли его недостаточно плотным и несерьёзным.

Дело в том, что прошлый забор на финско-российской границе подвергся критике за хлипкость и судя по опубликованным снимкам, новый ничем не отличается от предыдущего. Так, заграждение высотой около 3,5 метров состоит целиком из колючей проволоки, а через каждые 50 метров установлены столбы.

В ответ на критику и заявления о ненадёжности руководитель проекта Исмо Курки заверил, что это ограждение отличается от предыдущего и будет иметь более высокую прочность. Однако в материале вместе с этим указано, что проект строительства заграждения всё-таки усовершенствуют.