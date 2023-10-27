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27 октября, 09:34
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Россия уведомила Финляндию о прекращении приграничного сотрудничества

МИД РФ: Финляндию уведомили о разрыве соглашения о приграничном сотрудничестве

Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, где ему была вручена нота о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству. Ранее соответствующий указ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данное решение было принято в качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки в отношении Москвы. В частности, речь идёт о разрыве торгово-экономических и межрегиональных связей, дискриминации россиян по национальному признаку при выдаче въездных виз. Этот документ был подписан 13 апреля 2012 года. Как уточнили в МИД, соглашение о приграничном сотрудничестве прекратит своё действие 24 января 2024 года.

Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

Отметим, что российско-финские отношения в последнее время сильно ухудшились. Так, например, недавно стало известно, что в Финляндии хотят упростить процесс изъятия недвижимости у россиян и полностью запретить гражданам РФ приобретать её.

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ТАСС / AP / Jussi Nukari

Наталья Исакова
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