Россия уведомила Финляндию о прекращении приграничного сотрудничества
МИД РФ: Финляндию уведомили о разрыве соглашения о приграничном сотрудничестве
Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, где ему была вручена нота о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству. Ранее соответствующий указ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данное решение было принято в качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки в отношении Москвы. В частности, речь идёт о разрыве торгово-экономических и межрегиональных связей, дискриминации россиян по национальному признаку при выдаче въездных виз. Этот документ был подписан 13 апреля 2012 года. Как уточнили в МИД, соглашение о приграничном сотрудничестве прекратит своё действие 24 января 2024 года.
Отметим, что российско-финские отношения в последнее время сильно ухудшились. Так, например, недавно стало известно, что в Финляндии хотят упростить процесс изъятия недвижимости у россиян и полностью запретить гражданам РФ приобретать её.
ТАСС / AP / Jussi Nukari