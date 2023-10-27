Россия уведомила Финляндию о прекращении приграничного сотрудничества

Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, где ему была вручена нота о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству. Ранее соответствующий указ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данное решение было принято в качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки в отношении Москвы. В частности, речь идёт о разрыве торгово-экономических и межрегиональных связей, дискриминации россиян по национальному признаку при выдаче въездных виз. Этот документ был подписан 13 апреля 2012 года. Как уточнили в МИД, соглашение о приграничном сотрудничестве прекратит своё действие 24 января 2024 года.