В Финляндии хотят упростить процесс изъятия недвижимости у россиян

Кабинет министров Финляндии намерен упростить процесс изъятия недвижимого имущества, принадлежащего гражданам России. Как передаёт телевизионная компания YLE со ссылкой на заявление руководителя Минюста страны Леены Мери, правительство планирует это сделать до окончания срока своих полномочий, истекающих в 2027 году.

"Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале указано, что россияне, владеющие недвижимостью или долей в жилищном кооперативе на территории новоиспечённого члена Североатлантического альянса, всё "чаще пренебрегают своими юридическими обязанностями". По данным журналистов, ссылающихся на правоохранителей, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.