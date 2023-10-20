Мишустин подписал указ о прекращении приграничного сотрудничества РФ и Финляндии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией в вопросах приграничного сотрудничества. Документ с соответствующим распоряжением опубликован на официальном портале правовой информации.
"Прекратить действие соглашения между Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 года", — сказано в указе Мишустина. МИД РФ получил поручение уведомить о принятом решении финскую сторону.
Отношения России и Финляндии в последнее время сильно ухудшились. Страна метит в НАТО, а её внутренняя политика оставляет желать лучшего. Так, например, недавно стало известно, что в Финляндии хотят упростить процесс изъятия недвижимости у россиян и полностью запретить гражданам РФ приобретать её.
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