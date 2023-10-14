Россиянам могут полностью запретить покупать недвижимость в Финляндии

Финляндия может запретить или сильно ограничить сделки с недвижимостью для граждан государств, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян. Об этом заявил министр обороны страны.

"Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях", — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat.

Однако даже при полном запрете будут предусмотрены исключения, при которых подобные сделки окажутся возможными. Их утвердят в специальном перечне. Также планируется усилить контроль за операциями с недвижимостью.

Министр считает, что подобные меры нужны финскому правительству, чтобы не повторялись такие ситуации, когда "выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки".