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14 октября, 07:14

Россиянам могут полностью запретить покупать недвижимость в Финляндии

В Финляндии допустили введение запрета сделок с недвижимостью для россиян

Финляндия может запретить или сильно ограничить сделки с недвижимостью для граждан государств, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян. Об этом заявил министр обороны страны.

"Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях", — сказал он в интервью газете Helsingin Sanomat.

Однако даже при полном запрете будут предусмотрены исключения, при которых подобные сделки окажутся возможными. Их утвердят в специальном перечне. Также планируется усилить контроль за операциями с недвижимостью.

Министр считает, что подобные меры нужны финскому правительству, чтобы не повторялись такие ситуации, когда "выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки".

Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

Военные Финляндии тайно договариваются с владельцами земель у границы с Россией

Тем временем правительство Финляндии намерено упростить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Утверждается, что наши соотечественники якобы всё чаще "пренебрегают своими юридическими обязанностями".

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Shutterstock

Матвей Константинов
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