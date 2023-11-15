Финны собрались закрыть границу с РФ ради "нацбезопасности", пишут СМИ

Финские власти планируют закрыть пограничные переходы на границе с Россией для "обеспечения нацбезопасности" в четверг, 16 ноября. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

"Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с Россией) в четверг в целях обеспечения нацбезопасности", — говорится в сообщении.

В настоящее время ещё не решено, закроются все или несколько погранпереходов. По данным погранслужбы Финляндии, ситуация на границе с РФ изменилась с начала ноября из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока. Утверждается, что граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран стали массово прибывать в Финляндию и просить там убежище.